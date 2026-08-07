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07.08.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore verliert am Mittag

Glencore Aktie News: Glencore verliert am Mittag

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 0,9 Prozent auf 5,61 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,9 Prozent auf 5,61 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'931 Punkten steht. Im Tief verlor die Glencore-Aktie bis auf 5,59 GBP. Bei 5,66 GBP eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via London 2'442'336 Glencore-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,21 GBP. Dieser Kurs wurde am 04.06.2026 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 9,74 Prozent niedriger. Am 08.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,75 GBP. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 50,94 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2025 0,130 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,306 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q2 2027 erwarten Experten am 11.08.2027.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,577 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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