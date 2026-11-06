Glencore Aktie News: Investoren trennen sich am Freitagvormittag vermehrt von Glencore

Das Papier von Glencore gab in der London-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 2,7 Prozent auf 4,83 GBP abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'612 Punkten steht. Bei 4,83 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,87 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 1'589'514 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 23,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 3,32 GBP ab. Mit einem Kursverlust von 31,28 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,284 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,613 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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