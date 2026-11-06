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06.11.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagmittag Verlust reich
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Die Aktie verlor zuletzt in der London-Sitzung 1,3 Prozent auf 4,91 GBP.
Die Glencore-Aktie musste um 12:28 Uhr im London-Handel abgeben und fiel um 1,3 Prozent auf 4,91 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'541 Punkten steht. Die Glencore-Aktie sank bis auf 4,83 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 4,87 GBP. Im London-Handel wechselten bis jetzt 6'928'308 Glencore-Aktien den Besitzer.
Am 10.09.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,34 GBP an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 29,19 Prozent Luft nach oben. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 32,27 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,284 USD aus. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Glencore hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,18 GBP je Aktie gewesen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,613 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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