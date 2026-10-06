Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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06.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 5,74 GBP.
Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der London-Sitzung 0,7 Prozent auf 5,74 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'567 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Glencore-Aktie bisher bei 5,74 GBP. Mit einem Wert von 5,72 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 908'092 Glencore-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,50 Prozent. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 42,07 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 USD je Glencore-Aktie. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,590 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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