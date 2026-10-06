Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 16:28 Uhr ging es für das Glencore-Papier aufwärts. Im London-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 5,72 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'516 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Glencore-Aktie bei 5,82 GBP. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,72 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7'636'426 Glencore-Aktien.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 10,71 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,96 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,294 USD ausgeschüttet werden. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP im Vergleich zu 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,590 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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