Glencore Aktie News: Glencore am Mittag mit Kursplus

Die Aktionäre schickten das Papier von Glencore nach oben. Im London-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 5,77 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'571 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,82 GBP an. Mit einem Wert von 5,72 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 4'927'101 Glencore-Aktien.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 9,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.11.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 3,32 GBP ab. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 73,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,294 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Glencore-Gewinn in Höhe von 0,590 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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