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05.10.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Vormittag an Fahrt

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Vormittag an Fahrt

Die Aktie von Glencore gehört am Montagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Glencore-Aktie konnte zuletzt im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 5,64 GBP.

Glencore
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Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 5,64 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'487 Punkten tendiert. Bei 5,68 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,67 GBP. Zuletzt wurden via London 480'719 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 12,37 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 41,10 Prozent wieder erreichen.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,294 USD aus. Glencore gewährte am 05.03.2012 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 59.83 Mrd. GBP in den Büchern – ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Glencore 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Am 23.02.2028 wird Glencore schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,587 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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