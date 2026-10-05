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05.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Montagnachmittag

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Montagnachmittag

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 5,69 GBP.

Glencore
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Um 16:28 Uhr wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 5,69 GBP nach oben. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'503 Punkten steht. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,70 GBP an. Bei 5,67 GBP startete der Titel in den London-Handelstag. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 8'494'051 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 10.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,34 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 11,43 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Glencore-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 3,32 GBP. Dieser Wert wurde am 22.11.2025 erreicht. Mit Abgaben von 41,59 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Glencore-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,120 GBP. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,18 GBP eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. GBP eingefahren.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 23.02.2028.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,587 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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