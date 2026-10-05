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05.10.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Glencore Aktie News: Glencore gewinnt am Montagmittag an Fahrt

Die Aktie von Glencore zählt am Montagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 5,62 GBP.

Glencore
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Um 12:28 Uhr sprang die Glencore-Aktie im London-Handel an und legte um 0,1 Prozent auf 5,62 GBP zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'480 Punkten tendiert. In der Spitze gewann die Glencore-Aktie bis auf 5,68 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,67 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 4'223'662 Aktien.

Bei einem Wert von 6,34 GBP erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (10.09.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 12,72 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Bei 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein am 22.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 40,91 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,294 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 24.02.2027 veröffentlicht. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Glencore ein EPS in Höhe von 0,587 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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