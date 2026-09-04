Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’372 -0.2%  SPI 20’191 -0.2%  Dow 53’686 1.2%  DAX 25’989 -0.1%  Euro 0.9400 0.2%  EStoxx50 6’368 -0.2%  Gold 4’477 0.1%  Bitcoin 65’603 0.0%  Dollar 0.8085 0.1%  Öl 95.2 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Roche149905998Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
DZ BANK bescheinigt Kaufen für Continental-Aktie
Lifecycle-ETFs unter der Lupe: Warum automatische ETF-Umschichtungen nicht unbedingt besser sind
2-Billionen-Marke in Reichweite: SpaceX-Aktie zieht vor 14. Starship-Test deutlich an
So stuften die Analysten die AMD-Aktie im vergangenen Monat ein
'Big-Short'-Legende Burry: Zweifel an NVIDIA-Aktie bleiben trotz Milliarden-Quartal
Suche...
Plus500 Depot

Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

04.09.2026 09:29:00

Glencore Aktie News: Glencore wird am Freitagvormittag ausgebremst

Glencore Aktie News: Glencore wird am Freitagvormittag ausgebremst

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 6,00 GBP ab.

Glencore
6.62 CHF 0.09%
Kaufen Verkaufen

Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,00 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'812 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Glencore-Aktie bis auf 5,98 GBP ein. Mit einem Wert von 5,99 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'017'238 Glencore-Aktien umgesetzt.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,63 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 59.83 Mrd. GBP, gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Glencore-Aktie gefragt: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

In eigener Sache

Trading Signals: Komax: Ein besonderer Monat

Der Maschinenbauer hat im August starke Zahlen vorgelegt und einen neuen CEO gefunden. An der Börse gönnt sich Komax nach einer geschichtsträchtigen Rallye eine Pause – schon bald könnte der nächste Schub nach oben anstehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Glencore plc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Glencore plc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
18.02.26 Glencore Overweight Barclays Capital
16.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
09.01.26 Glencore Outperform RBC Capital Markets
27.10.25 Glencore Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.09.25 Glencore Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial

inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall

Inside Trading & Investment

08:48 SMI-Anleger noch zurückhaltend
07:00 Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung? – BX Morningcall
06:04 UBS Logo UBS KeyInvest: Gold – Ende der Korrektur?
03.09.26 Logo WHS Dell explodiert nach Rekordzahlen: Der nächste große KI-Gewinner neben NVIDIA?
03.09.26 Julius Bär: 15.50% p.a. JB Barrier Reverse Convertible (60%) auf COSMO N.V.
03.09.26 Die Zukunft des Bezahlens: Digitale Transaktionen auf dem Vormarsch
03.09.26 Marktüberblick: Banken gesucht
01.09.26 ETF Compass August-Review: Rekordjagd, KI-Comeback und eine Krypto-Rally
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’963.75 19.28 SRQBMU
Short 15’260.58 13.74 S4BTCU
Short 15’813.87 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’371.61 04.09.2026 10:39:36
Long 13’761.62 19.28 S2B93U
Long 13’452.60 13.68 SHB7NU
Long 12’892.86 8.98 S4KBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

US-Portfolio der UBS: Milliarden-Zukäufe bei Apple und Microsoft, eigene Aktien aufgestockt
Bitcoin über 81'000 US-Dollar: Kryptowährung setzt Höhenflug fort
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Deutsche Telekom-Aktie fester: Elliott plant offenbar Einstieg
Tesla Aktie News: Tesla am Donnerstagnachmittag mit Kursfeuerwerk
RENK Aktie News: Investoren trennen sich am Mittag vermehrt von RENK
Aktien New York Schluss: Moderate Gewinne - Ölpreise recht stabil
NVIDIA-Aktie im Aufwind: Milliarden-Übernahme von Hugging Face wird offiziell
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
BofA hebt Prognose für Server-CPU-Markt an: AMD, NVIDIA, Intel und Arm im Fokus

Top-Rankings

Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
In der vergangenen Handelswoche haben wieder zahlreiche Experten zum Einstieg in Aktien geraten. ...
Bildquelle: Vadim Balantsev / Shutterstock.com
SNB setzt weiter auf Tech-Aktien: So hat die Schweizerische Nationalbank in Q2 2026 investiert
Ein Blick in das US-Portfolio der Schweizerischen Nationalbank (SNB) verrät: Bei diesen Tech-Gig ...
Bildquelle: Schweizerische Nationalbank
NVIDIA als Investor: Depotwert in Q2 mehr als verdreifacht - auf diese Aktien setzt der KI-Gigant
Im 2. Quartal 2026 gab es nur wenig Anpassungen bei den US-Investments von NVIDIA. Dennoch hat e ...
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Börse aktuell - Live Ticker

SMI und DAX stabil -- Asiens Börsen gewinnen

Der heimische Markt tendiert vor dem Wochenende seitwärts, der deutsche Leitindex bewegt in Nähe der Nulllinie. Am Freitag geht es an den Börsen in Asien nach oben.