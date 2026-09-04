Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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04.09.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore wird am Freitagvormittag ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,0 Prozent auf 6,00 GBP ab.
Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung um 09:28 Uhr um 1,0 Prozent auf 6,00 GBP ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'812 Punkten realisiert. In der Spitze büsste die Glencore-Aktie bis auf 5,98 GBP ein. Mit einem Wert von 5,99 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1'017'238 Glencore-Aktien umgesetzt.
Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 09.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 2,84 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 52,63 Prozent würde die Glencore-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,097 USD ausgeschüttet werden. Die Zahlen des am 31.12.2011 abgelaufenen Quartals präsentierte Glencore am 05.03.2012. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 59.83 Mrd. GBP, gegenüber 59.83 Mrd. GBP im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,00 Prozent präsentiert.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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