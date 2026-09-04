Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag mit Einbussen

Um 16:28 Uhr fiel die Glencore-Aktie. Im London-Handel rutschte das Papier um 0,6 Prozent auf 6,02 GBP ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der aktuell bei 10'815 Punkten steht. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,97 GBP. Den London-Handel startete das Papier bei 5,99 GBP. Bisher wurden via London 7'762'585 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 3,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 2,84 GBP nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 112,07 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,097 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,070 GBP je Wertpapier. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,18 GBP je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt.

Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,586 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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