Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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04.09.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore stabilisiert sich am Mittag
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagmittag die Aktie von Glencore. Ohne grosse Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Glencore-Aktie. Der Anteilsschein notierte via London bei 6,06 GBP.
Die Glencore-Aktie bewegte sich um 12:28 Uhr kaum. Das Papier stand via London bei 6,06 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der derzeit bei 10'830 Punkten notiert. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,09 GBP zu. Bei 5,98 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,99 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 4'365'070 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.06.2026 bei 6,21 GBP. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 2,84 GBP. Mit einem Abschlag von mindestens 53,10 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,070 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,097 USD. Am 05.03.2012 äusserte sich Glencore zu den Kennzahlen des am 31.12.2011 ausgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurden 0,18 GBP je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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