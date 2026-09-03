Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagvormittag gesucht

Die Glencore-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 6,00 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'760 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 6,01 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den London-Handel startete das Papier bei 6,00 GBP. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'398'272 Glencore-Aktien.

Am 04.06.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 6,21 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 3,55 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 2,83 GBP. Dieser Wert wurde am 04.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Glencore-Aktie derzeit noch 52,88 Prozent Luft nach unten.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,070 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,097 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.

Die Glencore-Bilanz für Q4 2026 wird am 24.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 0,586 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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