Glencore Aktie News: Anleger greifen bei Glencore am Nachmittag zu

Das Papier von Glencore legte um 16:28 Uhr zu und stieg im London-Handel um 1,6 Prozent auf 6,06 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'832 Punkten steht. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 6,14 GBP aus. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 6,00 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 9'837'727 Glencore-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 6,21 GBP an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 2,63 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 04.09.2025 bei 2,83 GBP. Mit Abgaben von 53,30 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Zuletzt erhielten Glencore-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,070 GBP. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,097 USD aus. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Voraussichtlich am 24.02.2027 dürfte Glencore Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 23.02.2028 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,586 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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