Glencore Aktie News: Anleger trennen sich am Dienstagmittag vermehrt von Glencore

Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der BX World-Sitzung 1,6 Prozent auf 6,20 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 7'599 Punkten realisiert.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 15.02.2023 erwartet. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 21.02.2024 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2022 1,50 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

