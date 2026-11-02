Glencore Aktie News: Glencore am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Glencore-Aktie gab im London-Handel um 09:28 Uhr um 0,4 Prozent auf 5,18 GBP nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'690 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Glencore-Aktie bis auf 5,17 GBP. Bei 5,20 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 1'593'967 Glencore-Aktien.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 18,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 GBP am 22.11.2025. Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 55,81 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,284 USD aus. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,612 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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