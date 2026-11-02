Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag kaum verändert

Die Glencore-Aktie kam im London-Handel um 16:28 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 5,19 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im FTSE 100, der im Moment bei 10'754 Punkten tendiert. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,24 GBP an. Bei 5,16 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,20 GBP. Bisher wurden via London 7'422'033 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 10.09.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,34 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Glencore-Aktie somit 18,05 Prozent niedriger. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 56,32 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,120 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,284 USD. Am 05.03.2012 legte Glencore die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2011 endete, vor. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Glencore dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 präsentieren. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Glencore-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 0,612 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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