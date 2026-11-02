Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag tiefer

Die Glencore-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,17 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,16 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,20 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'594'050 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,284 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,612 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

Glencore-Aktie etwas tiefer: Kupferförderung im dritten Quartal deutlich gesunken

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel hätte eine Investition in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 5 Jahren eingebracht