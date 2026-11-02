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02.11.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag tiefer

Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Mittag tiefer

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Minus bei 5,17 GBP.

Glencore
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Die Glencore-Aktie musste um 12:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im London-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 5,17 GBP abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im FTSE 100, der im Moment bei 10'736 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Glencore-Aktie bis auf 5,16 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,20 GBP. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 4'594'050 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 22,60 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Am 22.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 3,32 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 35,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,284 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Glencore veröffentlichte am 05.03.2012 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,612 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
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Long 13’253.37 8.98 S8BFJU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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