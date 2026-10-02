Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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02.10.2026 09:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Vormittag mit Aufschlag
Die Aktie von Glencore zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Im London-Handel gewannen die Glencore-Papiere zuletzt 0,4 Prozent.
Das Papier von Glencore konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im London-Handel um 0,4 Prozent auf 5,47 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'446 Punkten notiert. Bei 5,51 GBP markierte die Glencore-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 5,49 GBP. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 732'599 Glencore-Aktien.
Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 15,79 Prozent zulegen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 3,32 GBP. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 64,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,294 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,18 GBP gegenüber 0,18 GBP im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden hatten.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Glencore möglicherweise am 23.02.2028 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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