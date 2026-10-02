Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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02.10.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Freitagnachmittag fester
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 3,4 Prozent auf 5,64 GBP.
Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im London-Handel legte sie um 3,4 Prozent auf 5,64 GBP zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'487 Punkten steht. Die Glencore-Aktie zog in der Spitze bis auf 5,66 GBP an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,49 GBP. Zuletzt wechselten via London 14'198'720 Glencore-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,34 GBP) erklomm das Papier am 10.09.2026. Mit einem Zuwachs von 12,44 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.11.2025 (3,32 GBP). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Glencore-Aktie 69,66 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 USD belaufen. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2027-Bilanz von Glencore rechnen Experten am 23.02.2028.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,586 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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