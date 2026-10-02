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Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

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02.10.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag gefragt

Glencore Aktie News: Glencore am Mittag gefragt

Die Aktie von Glencore gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Glencore-Aktie stieg im London-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 5,53 GBP.

Glencore
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Um 12:28 Uhr stieg die Glencore-Aktie. In der London-Sitzung kletterte das Papier um 1,3 Prozent auf 5,53 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 10'432 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 5,60 GBP. Die London-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 5,49 GBP. Der Tagesumsatz der Glencore-Aktie belief sich zuletzt auf 6'746'590 Aktien.

Bei 6,34 GBP markierte der Titel am 10.09.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,70 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,32 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,87 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP an Glencore-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,294 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,18 GBP, nach 0,18 GBP im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Am 24.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Glencore-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 23.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Glencore im Jahr 2026 0,586 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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