Glencore Aktie News: Glencore verzeichnet am Mittwochvormittag Verluste

Die Glencore-Aktie wies um 09:28 Uhr Verluste aus. Im London-Handel ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 5,91 GBP abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'775 Punkten notiert. Die Glencore-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,88 GBP ab. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,90 GBP. Von der Glencore-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 640'160 Stück gehandelt.

Am 04.06.2026 erreichte der Anteilsschein mit 6,21 GBP ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 5,18 Prozent. Bei einem Wert von 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 52,28 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,265 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Glencore am 05.03.2012 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,18 GBP beziffert, während im Vorjahresquartal 0,18 GBP je Aktie in den Büchern standen. Glencore hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 24.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Glencore einen Gewinn von 0,586 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie

FTSE 100-Papier Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Glencore von vor 10 Jahren abgeworfen

FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht