Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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02.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Nachmittag nordwärts
Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Glencore-Aktie Gewinne aus. In der London-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 6,00 GBP nach oben.
Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der London-Sitzung 0,4 Prozent auf 6,00 GBP zu. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 10'762 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Glencore-Aktie bei 6,01 GBP. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 5,90 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6'057'032 Glencore-Aktien umgesetzt.
Der Anteilsschein kletterte am 04.06.2026 auf bis zu 6,21 GBP und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 3,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 03.09.2025 bei 2,82 GBP. Das 52-Wochen-Tief könnte die Glencore-Aktie mit einem Verlust von 52,98 Prozent wieder erreichen.
Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,265 USD belaufen. Am 05.03.2012 hat Glencore die Kennzahlen zum am 31.12.2011 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 0,18 GBP beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Glencore 0,18 GBP je Aktie verdient. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,586 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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