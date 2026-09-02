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Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

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02.09.2026 12:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Mittwochmittag mit Abschlägen

Glencore Aktie News: Glencore am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Glencore gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 5,90 GBP.

Glencore
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Der Glencore-Aktie ging im London-Handel die Puste aus. Um 12:28 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 5,90 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'728 Punkten notiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Glencore-Aktie bisher bei 5,88 GBP. Zur Startglocke stand der Titel bei 5,90 GBP. Zuletzt wechselten via London 2'569'206 Glencore-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 6,21 GBP erreichte der Titel am 04.06.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 5,36 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 03.09.2025 (2,82 GBP). Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 52,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,265 USD, nach 0,120 GBP im Jahr 2025. Glencore liess sich am 05.03.2012 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Glencore im vergangenen Quartal 59.83 Mrd. GBP verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Glencore 59.83 Mrd. GBP umsetzen können.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 24.02.2027 terminiert. Schätzungsweise am 23.02.2028 dürfte Glencore die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,586 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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