Glencore Aktie News: Glencore tendiert am Donnerstagvormittag schwächer

Um 09:28 Uhr ging es für die Glencore-Aktie nach unten. Im London-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 5,49 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der derzeit bei 10'481 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 5,49 GBP. Bei 5,50 GBP ging der Anteilsschein in den London-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 826'922 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 6,34 GBP. Dieser Kurs wurde am 10.09.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Glencore-Aktie 15,44 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 3,32 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.11.2025). Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 65,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nachdem Glencore seine Aktionäre 2025 mit 0,120 GBP beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,294 USD je Aktie ausschütten. Am 05.03.2012 hat Glencore in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2011 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 59.83 Mrd. GBP gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Glencore-Aktie in Höhe von 0,584 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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