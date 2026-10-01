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01.10.2026 16:29:00

Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagnachmittag tiefer

Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagnachmittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Glencore. Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 5,45 GBP.

Glencore
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im London-Handel verbilligte sie sich um 1,8 Prozent auf 5,45 GBP. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im FTSE 100, der bislang bei 10'433 Punkten steht. In der Spitze fiel die Glencore-Aktie bis auf 5,42 GBP. Mit einem Wert von 5,50 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im London-Handel 8'805'020 Glencore-Aktien.

Bei 6,34 GBP erreichte der Titel am 10.09.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Glencore-Aktie derzeit noch 16,19 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 3,32 GBP am 22.11.2025. Derzeit notiert die Glencore-Aktie damit 64,18 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Glencore-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,120 GBP. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,294 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Das EPS lag bei 0,18 GBP. Im letzten Jahr hatte Glencore einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie eingefahren. Der Umsatz wurde auf 59.83 Mrd. GBP beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden waren.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Glencore am 24.02.2027 präsentieren. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 0,584 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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