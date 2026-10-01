Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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01.10.2026 12:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Donnerstagmittag mit roter Tendenz
Die Aktie von Glencore gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Glencore-Aktie rutschte in der London-Sitzung zuletzt um 1,5 Prozent auf 5,47 GBP ab.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 12:28 Uhr 1,5 Prozent im Minus bei 5,47 GBP. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im FTSE 100, der zurzeit bei 10'434 Punkten liegt. Die Abwärtsbewegung der Glencore-Aktie ging bis auf 5,42 GBP. Den Handelstag beging das Papier bei 5,50 GBP. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 5'720'776 Glencore-Aktien umgesetzt.
Am 10.09.2026 markierte das Papier bei 6,34 GBP den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 15,89 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 22.11.2025 Kursverluste bis auf 3,32 GBP und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 39,25 Prozent könnte die Glencore-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,294 USD. Im Vorjahr erhielten Glencore-Aktionäre 0,120 GBP je Wertpapier. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Glencore ein EPS von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden.
Am 24.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Glencore veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 23.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0,584 USD je Glencore-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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