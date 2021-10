Glencore-Aktie aktuell: Glencore im Plus

Zuletzt konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der LSE-Sitzung um 0.2 Prozent auf 3.51 GBP. Damit gibt das Wertpapier dem FTSE 100, der bei 7'038 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den Tageshöchststand markierte die Glencore-Aktie bei 3.52 GBP. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 3.48 GBP. Bisher wurden via LSE 8'294'218 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 0.641 USD je Glencore-Aktie belaufen.

Glencore plc (vormals Glencore Xstrata Plc) mit Geschäftssitz in Baar, Schweiz und registriertem Hauptsitz in Jersey, ist nach der Übernahme des Bergbaukonzerns Xstrata plc im Mai 2013 eines der weltweit führenden Unternehmen in der Rohstoffbranche. Die Geschäftsaktivitäten des Konzerns sind in die Bereiche Metalle und Mineralien, Energieprodukte und Agrarerzeugnisse gegliedert die von der Division Marketing und Logistik unterstützt werden. Das Unternehmen agiert international in der Produktion, Beschaffung, Bearbeitung, Veredelung, dem Transport, der Lagerung und dem Handel von Metallen und Mineralien, Energie und landwirtschaftlichen Produkten. Im Weiteren ist der Konzern in der Förderung, Verarbeitung, Raffinierung und Lagerung von Kupfer, Ferrochrom, Nickel, Vanadium, Zink, Kokskohle, thermische Kohle und Öl wie auch Platinmetalle, Gold, Kobalt, Blei und Silber tätig. Der Konzern betreibt weltweit über 150 Bergbau- und Minenanlagen, Offshore-Öl-Produktionsanlagen, Farmen und landwirtschaftliche Einrichtungen. Über ein globales Netzwerk mit mehr als 90 Niederlassungen betreut die Glencore Xstrata Plc ihre Kunden in über 50 Ländern.

