Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Aufschlag

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 09:28 Uhr in Grün und gewann 2,1 Prozent auf 6,08 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'777 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Glencore-Aktie bei 6,08 GBP ihr bisheriges Tageshoch. Bei 5,98 GBP eröffnete der Anteilsschein. Im London-Handel wechselten bis jetzt 2'965'081 Glencore-Aktien den Besitzer.

Bei 6,21 GBP markierte der Titel am 04.06.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 2,20 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 03.09.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 2,82 GBP und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Glencore-Aktie 53,63 Prozent sinken.

Nach 0,120 GBP im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,264 USD je Glencore-Aktie. Am 05.03.2012 lud Glencore zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2011 endete. Es stand ein EPS von 0,18 GBP je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Glencore noch ein Gewinn pro Aktie von 0,18 GBP in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Glencore 59.83 Mrd. GBP umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 59.83 Mrd. GBP umgesetzt worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 24.02.2027 erfolgen. Experten kalkulieren am 23.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Glencore.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 0,585 USD je Glencore-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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