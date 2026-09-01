Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
01.09.2026 16:29:00
Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag freundlich
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Glencore. Das Papier von Glencore konnte zuletzt klettern und stieg im London-Handel um 0,6 Prozent auf 5,99 GBP.
Die Glencore-Aktie stand in der London-Sitzung um 16:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 5,99 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 10'796 Punkten steht. Der Kurs der Glencore-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 6,12 GBP zu. Bei 5,98 GBP eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über London wurden im bisherigen Handelsverlauf 13'255'610 Glencore-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (6,21 GBP) erklomm das Papier am 04.06.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 2,82 GBP erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.09.2025). Abschläge von 52,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,264 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,18 GBP erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 59.83 Mrd. GBP ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 24.02.2027 erwartet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 0,585 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Glencore-Aktie
FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
FTSE 100-Titel Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Glencore-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Glencore-Aktie im Minus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Glencore plc
|
01.09.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Mittag fester (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Glencore Aktie News: Glencore am Dienstagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
01.09.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
29.08.26
|Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant (Financial Times)
|
29.08.26
|Glencore threatened with $1.4bn lawsuit from embattled trader Radiant (Financial Times)
|
27.08.26
|Schwacher Handel in London: FTSE 100 beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
25.08.26
|FTSE 100-Wert Glencore-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Glencore-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)