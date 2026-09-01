Glencore Aktie News: Glencore am Mittag fester

Die Glencore-Aktie notierte im London-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 5,98 GBP. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im FTSE 100, der im Moment bei 10'721 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Glencore-Aktie sogar auf 6,12 GBP. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 5,98 GBP. Bisher wurden via London 9'720'533 Glencore-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 6,21 GBP erreichte der Titel am 04.06.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,83 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 03.09.2025 auf bis zu 2,82 GBP und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Glencore-Aktie ist somit 52,89 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Glencore-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 0,120 GBP, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,264 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2011 abgelaufenen Quartal legte Glencore am 05.03.2012 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,18 GBP je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.83 Mrd. GBP – eine Minderung von 0,00 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 59.83 Mrd. GBP eingefahren.

Glencore wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 24.02.2027 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Glencore-Anleger Experten zufolge am 23.02.2028 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 0,585 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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