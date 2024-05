Glencore Aktie News: Glencore zeigt sich am Vormittag freundlich

Die Glencore-Aktie konnte um 09:28 Uhr im London-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 4,73 GBP. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im FTSE 100, der aktuell bei 8'152 Punkten steht. Die Glencore-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 4,76 GBP aus. Mit einem Wert von 4,74 GBP ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1'053'444 Glencore-Aktien.

Am 26.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 4,92 GBP. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,89 Prozent über dem aktuellen Kurs der Glencore-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.02.2024 (3,65 GBP). Der derzeitige Kurs der Glencore-Aktie liegt somit 29,47 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,100 GBP ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,151 USD. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Glencore mit einem Umsatz von insgesamt 59.83 Mrd. GBP abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 59.83 Mrd. GBP erwirtschaftet worden waren, um 0,00 Prozent verringert.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.08.2024 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Glencore rechnen Experten am 06.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,427 USD je Aktie in den Glencore-Büchern.

Redaktion finanzen.ch