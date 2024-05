Glencore Aktie News: Glencore am Mittwochmittag im Plus

Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Glencore zulegen und verteuerte sich in der London-Sitzung um 0,6 Prozent auf 4,70 GBP. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im FTSE 100, der derzeit bei 8'148 Punkten notiert. Bei 4,76 GBP erreichte die Glencore-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum London-Handelsstart notierte das Papier bei 4,74 GBP. Die Anzahl der bisher gehandelten Glencore-Aktien beläuft sich auf 3'441'085 Stück.

Am 26.07.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 4,92 GBP und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.02.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 3,65 GBP nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,31 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Glencore-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,100 GBP. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,151 USD ausgeschüttet werden. Die Bilanz zum am 31.12.2011 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Glencore am 05.03.2012. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,18 GBP. Im Vorjahresviertel waren 0,18 GBP je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Glencore in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0,00 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 59.83 Mrd. GBP. Im Vorjahresviertel waren 59.83 Mrd. GBP in den Büchern gestanden.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Glencore wird am 07.08.2024 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 06.08.2025.

In der Glencore-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,427 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch