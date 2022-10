Glencore-Aktie in Rot: Glencore mit Produktionsrückgang bei Kupfer

Dafür stieg die Fördermenge an Kohle an.

Insgesamt sei das dritte Quartal durch zahlreiche Ereignisse beeinflusst gewesen, wird CEO Gary Nagle im Produktionsbericht vom Freitag zitiert. Darunter teils extreme Wetterbedingungen in Australien sowie erhebliche Probleme in der Lieferkette in Kasachstan durch den Russland/Ukraine-Krieg.

In den ersten neun Monaten ging die Kupferförderung um 14 Prozent auf 770'500 Tonnen zurück. Dies habe zahlreiche Gründe, unter anderem ein eingeschränkter Zugang zu Land, der Verkauf von Ernest Henry im Januar oder der geringeren Erzförderung in Collahuasi.

Derweil stieg die Kohleproduktion an und zwar um 7 Prozent auf 81,9 Millionen Tonnen. Insbesondere die Übernahme der verbliebenen zwei Drittel von Cerrejón im Januar habe sich hier bemerkbar gemacht.

Mehr Nickel und Öl, weniger Zink

Bei den anderen Metallen legte die Produktion von Nickel um 15 Prozent auf 81'600 Tonnen zu, während 18 Prozent weniger Zink produziert wurden. Die Produktion von Ferrochrom (+4% auf 1,11 Millionen Tonnen) lag ebenfalls leicht über dem Vorjahr.

Die Erdölförderung legte indes zu. Mit 4,8 Millionen Barrel wurde 16 Prozent mehr Öl gefördert.

Anpassung bei Produktionsguidance

Aufgrund der oben genannten Wetterereignisse sowie des Ukraine-Kriegs passt Glencore seine Produktionsguidance für das Gesamtjahr an. Das Unternehmen senkt seine Erwartungen für die Produktion von Zink, Nickel und Kohle.

Nach dem extrem starken Marketingerfolg des ersten Halbjahres wird für das zweite Halbjahr nun ein reduzierter Beitrag von 1,6 Milliarden US-Dollar erwartet. Dennoch dürfte der EBIT für das Gesamtjahr am oberen Ende der langfristigen Zielbandbreite von 2,2 bis 3,2 Milliarden Dollar liegen.

Glencore baut seine Klima-Kommunikation aus

Glencore wird künftig transparenter über sein Engagement im Bereich Klimaschutz kommunizieren. Der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler hat diesen Entschluss nach Gesprächen mit Aktionären getroffen.

Laut einer Mitteilung vom Freitag wird Glencore fortan den Klimabericht zeitgleich mit dem Geschäftsbericht publizieren. Der Konzern will so sicherstellen, dass beide Berichte aufeinander abgestimmt sind.

Ebenfalls will der Bergbaukonzern und Rohstoffhändler im Klimabericht Pläne und Fortschritte im Bereich Klimaschutz weiter erläutern als bisher und mit wichtigen Stimmrechtsberatern verstärkt den Dialog führen.

Glencore wird den nächsten Geschäfts- und Klimabericht im März 2023 publizieren.

Der Konzern musste sich aufgrund britischer Governance-Vorgaben mit seinen Aktionären zusammensetzen, da nur 76 Prozent von ihnen während der Generalversammlung im Frühjahr 2022 den Klima-Fortschrittsbericht abgesegnet haben.

Die Glencore-Aktie verliert an der Londoner Börse zeitweise 0,28 Prozent auf 5,00 Pfund.

dm/kw

Baar (awp)