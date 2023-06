Glencore-Aktie im Plus: Bunge offenbar kurz vor Fusion mit Glencore-Agrarfirma Viterra - Bunge-Aktie verliert

Bunge stehe kurz vor einer Finalisierung des Deals, heisst es in einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg, welche bereits vor rund zwei Wochen über entsprechende Pläne berichtet hatte.

Bloomberg bezieht sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen. Glencore wiederum wollte sich damals gegenüber AWP nicht zu den Spekulationen äussern.

Die Transaktion könnte gemäss dem Artikel bereits in der kommenden Woche kommuniziert werden. Bunge hat laut den Angaben einen Marktwert von rund 14 Milliarden Dollar. Bunge gilt als einer der grössten Verarbeiter von Ölsaaten, ist aber auch in anderen Bereichen der Agrarindustrie tätig.

Die Glencore-Aktie steigt an der Londoner Börse am Freitag zeitweise 0,71 Prozent auf 4,40 Pfund. Die Bunge-Aktie gab am Donnerstag an der NYSE schlussendlich 3,17 Prozent auf 91,20 US-Dollar nach.

cf/kw

Baar (awp)