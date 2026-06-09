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Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64

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Deal 09.06.2026 10:13:00

Glencore-Aktie im Minus: Rohstoffkonzern schliesst Goldkonzentrat-Abnahmevertrag mit Larvotto ab

Glencore-Aktie im Minus: Rohstoffkonzern schliesst Goldkonzentrat-Abnahmevertrag mit Larvotto ab

Der Zuger Rohstoffkonzern Glencore hat sich Goldkonzentrat aus einem australischen Bergbauprojekt gesichert.

Glencore
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Partner ist das australische Unternehmen Larvotto Resources mit seinem Hillgrove-Projekt im Bundesstaat New South Wales.

Dabei hat Glencore mit Larvotto einen verbindlichen Abnahmevertrag abgeschlossen, wie die Australier am Dienstag mitteilten. Die Vereinbarung betreffe die ersten sieben Jahre der Minenproduktion.

Glencore werde im Rahmen des Vertrags auch die Logistik ab Minentor bis zum Endkunden übernehmen. Die Vergütung erfolge auf Basis der Goldpreise der London Bullion Market Association, angepasst an den enthaltenen Goldgehalt.

Mit dem Vertrag seien die wichtigsten Vermarktungsvereinbarungen für die Konzentrate aus Hillgrove abgeschlossen, erklärte Larvotto weiter. Für Antimonkonzentrat hatte das Unternehmen bereits zuvor eine Abnahmevereinbarung mit Wogen Resources gemeldet.

Die Inbetriebnahme des Projekts wird für August 2026 erwartet.

An der London Stock Exchange verliert die Glencore-Aktie zeitweise 2,69 Prozent auf 5,79 GBP.

yz/ra

Sydney (awp)

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Bildquelle: Glencore
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