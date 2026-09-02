Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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02.09.2026 18:05:00
Glencore-Aktie im Fokus: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines
Der Rohstoffkonzern Glencore erhöht das Engagement beim kanadischen Minenbetreiber Abcourt Mines.
Mit einem Teil des Geldes werde Abcourt Mines andere Schuldverschreibungen und Kreditfazilitäten zurückzahlen, hiess es weiter. Der Rest des Erlöses werde in Explorationsarbeiten und Investitionen für Minenprojekte fliessen und als Betriebskapital genutzt. Abcourt betreibt im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec Minen für den Abbau von vor allem Gold, Silber, Zink und Kupfer.
mk/ls
Rouyn-Noranda/Baar (awp)
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