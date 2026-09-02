Glencore-Aktie im Fokus: Mehr Fremdkapital für kanadische Abcourt Mines

Laut einer Mitteilung der Kanadier vom Mittwoch hat Glencore ein vorrangig besichertes Fremdfinanzierungsinstrument (Senior-Debenture) um 10 auf neu bis zu 40 Millionen US-Dollar aufgestockt. Eine erste Tranche dazu war im Januar 2026 gewährt worden.

Mit einem Teil des Geldes werde Abcourt Mines andere Schuldverschreibungen und Kreditfazilitäten zurückzahlen, hiess es weiter. Der Rest des Erlöses werde in Explorationsarbeiten und Investitionen für Minenprojekte fliessen und als Betriebskapital genutzt. Abcourt betreibt im Nordwesten der kanadischen Provinz Québec Minen für den Abbau von vor allem Gold, Silber, Zink und Kupfer.

mk/ls

Rouyn-Noranda/Baar (awp)