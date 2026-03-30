Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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30.03.2026 12:43:41
Glencore-Aktie höher: Kanada erwägt Förderung für Kupferschmelze
Die kanadische Regierung prüft nach Informationen von Bloomberg Finanzhilfen in Höhe von etwa 150 Millionen Kanadischen Dollar, um Glencore bei der Erfüllung von Emissionsauflagen in seiner Kupferschmelze nordwestlich von Montreal zu unterstützen.
Die Provinzregierung in Quebec hat dem Bericht zufolge zudem Gesetzesänderungen vorgeschlagen, die Glencore mehr Zeit geben würden, die strengeren Emissionsziele zu erreichen.
"Während wir auf regulatorische Klarheit warten, sind wir offen dafür, andere Mechanismen, insbesondere finanzielle, zur Risikoteilung zu prüfen", erklärte Glencore auf Bloomberg-Nachfrage. Unterdessen bezeichnete ein Regierungssprecher die Schmelze als strategisch wichtig.
Im Londoner Handel notiert die Glencore-Aktie zeitweise 2,14 Prozent höher bei 5,50 Pfund.
DJG/DJN/rio/hab
DOW JONES
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