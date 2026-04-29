Glencore Aktie 12964057 / JE00B4T3BW64
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29.04.2026 21:09:36
Glencore-Aktie: Grosses Aktienrückkaufprogramm geplant
Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore schlägt der kommenden Generalversammlung ein Aktienrückkaufprogramm vor.
Erlaubt werden sollen zudem Rückkäufe über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange oder über eine Vereinbarung mit der UBS. Ziel sei eine effiziente und flexible Rückführung bei möglichst geringer Belastung der Kapitalreserven.
Die Glencore-Generalversammlung findet am 28. Mai in Zug statt.
an/ls
Baar (awp)
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
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