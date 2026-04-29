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GV muss zustimmen 29.04.2026 21:09:36

Glencore-Aktie: Grosses Aktienrückkaufprogramm geplant

Glencore-Aktie: Grosses Aktienrückkaufprogramm geplant

Der Rohstoffhändler und Bergbaukonzern Glencore schlägt der kommenden Generalversammlung ein Aktienrückkaufprogramm vor.

Glencore
6.00 CHF 2.20%
Kaufen Verkaufen
Konkret beantragt der Verwaltungsrat die Ermächtigung, maximal 1,76 Milliarden Aktien zurückkaufen, was rund 15 Prozent des Kapitals entspricht, wie der Einladung zu entnehmen ist.

Erlaubt werden sollen zudem Rückkäufe über eine zweite Handelslinie an der SIX Swiss Exchange oder über eine Vereinbarung mit der UBS. Ziel sei eine effiziente und flexible Rückführung bei möglichst geringer Belastung der Kapitalreserven.

Die Glencore-Generalversammlung findet am 28. Mai in Zug statt.

an/ls

Baar (awp)

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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com

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