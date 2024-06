Glencore-Aktie freundlich: Glencore erwägt wohl Verkauf der Beteiligung an der kasachischer Kazzinc

Nach dem Verkauf der Mehrheitsbeteiligung an der peruanischen Volcan Compania Minera vor einem Monat prüft das Unternehmen auch einen Verkauf der Beteiligung an der kasachischen Bergbaugesellschaft Kazzinc, wie Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf informierte Personen schreibt.

Dem Beitrag zufolge hält Glencore 70 Prozent an Kazzinc und der Wert liege bei "mehreren" Milliarden US-Dollar. Für die Beteiligung gebe es Interessenten aus China.

Weiter sei Glencore dabei, die von Kazzinc betriebene kasachische Goldmine Vasilkovskoye zu verkaufen, schreibt Bloomberg weiter. Ein Verkauf dieser Mine sei noch vor sieben Jahren noch verworfen worden.

Die Goldmine und die Beteiligung an Kazzinc könnten gemäss dem Beitrag an verschiedene oder den gleichen Käufer gehen. Noch seien die Überlegungen aber vorläufig und könnten zu keinem Verkaufsabschluss führen. Gegenüber Bloomberg wollte das Unternehmen zu dem Beitrag keine Stellung beziehen. Auf eine Anfrage der Nachrichtenagentur AWP antwortete Glencore bisher nicht.

Im Londoner Handel notiert die Glencore-Aktie zwischenzeitlich 0,44 Prozent fester bei 4,72 Franken.

Zürich (awp)