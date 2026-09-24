Glencore-Aktie fester: Zweitkotierung in Australien Mitte Oktober

Die ASX hat dem Unternehmen mitgeteilt, dass es alle wesentlichen Anforderungen für die Aufnahme in die offizielle Liste als "Foreign Exempt Listing" erfüllt, wie Glencore am Donnerstag mitteilte.

Der erste Handelstag für die CHESS Depositary Interests (CDIs) des Konzerns ist für den 14. Oktober 2026 vorgesehen. Jedes CDI entspricht dabei einer Glencore-Namenaktie. Aktionäre können ihre Glencore-Aktien ab sofort in CDIs umwandeln lassen.

Der in Baar ansässige Rohstoffkonzern ist bereits primär in London und zusätzlich in Johannesburg kotiert.

An der LSE gewinnt die Glencore-Aktie zeitweise 1,07 Prozent auf 5,58 GBP.

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Baar (awp)