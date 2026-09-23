Glencore-Aktie fester: Partnerschaft mit US-Export-Import-Bank eingegangen

Für 500 Millionen US-Dollar soll das Zuger Unternehmen Reserven an kritischen Mineralien für die US-Regierung beschaffen.

Zur Gründung einer "strategischen Mineralienreservefonds" habe die US-Regierung dazu Glencore als Partner für die neu ins Leben gerufene VaultCo ausgewählt. VaultCo soll laut einer Mitteilung vom Mittwoch eine Reserve für kritische Mineralien aufbauen, um die Lieferketten der USA für diese Rohstoffe zu stärken. Mit den Vorräten soll die US-Industrie unterstützt sowie auch deren Anfälligkeit gegenüber künftigen Versorgungsengpässen verringert werden.

Die Glencore-Aktie gewinnt am Mittwoch zeitweise 1,01 Prozent auf 5,51 GBP.

sta/cg

Zug (awp)