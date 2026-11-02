Glencore-Aktie: Aktien von CEO Nagle sollen vor Verfall bei Übernahmen geschützt werden

Damit soll erreicht werden, dass er sich langfristige Aktienprämien schneller auszahlen lassen kann, falls das Bergbauunternehmen übernommen wird, wie es in einem Artikel der "Financial Times" vom Montag heisst. Die Zeitung stützt sich dabei auf mit der Sache vertraute Personen sowie auf eine Präsentation des Unternehmens.

Die Klausel in Nagles Vertrag soll so geändert werden, dass seine Aktien nicht verfallen, sollte er bei einer Übernahme Glencore verlassen. Für gewisse Aktienpositionen von Nagle sollen laut "FT" allerdings weiterhin Haltefristen gelten. Glencore wollte die Angaben gegenüber der "FT" nicht kommentieren.

Im Februar 2026 waren Fusionsgespräche zwischen Glencore und dem Bergbaukonzern Rio Tinto gescheitert. Bei einem Zusammenschluss wäre einer der grössten Rohstoffkonzerne der Welt entstanden. Die Verhandlungen scheiterten unter anderem an unterschiedlichen Vorstellungen über die Bewertung von Glencore und die künftige Konzernführung. Rio Tinto wollte sowohl den Verwaltungsratspräsidenten als auch den CEO des fusionierten Unternehmens stellen. Damit hätte Nagle seinen Posten verloren.

cf/to

Zürich (awp)