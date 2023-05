Glencore-Agrarfirma verhandelt offenbar über Fusion mit Bunge - Glencore-Aktie gesucht

Dies berichtete am Donnerstag die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Verweis auf Insider. Glencore wollte dies auf Anfrage von AWP nicht kommentieren.

Bunge hat laut den Angaben einen Marktwert von über 13 Milliarden Dollar. Laut dem Bericht gab es schon früher Avancen von Glencore in Richtung Bunge - ohne Erfolg. Ob es diesmal zu einer Einigung komme, sei offen, so die Insider.

Bunge gilt als einer der grössten Verarbeiter von Ölsaaten, ist aber auch in anderen Bereichen der Agrarindustrie tätig.

An der Börse in London ziehen Glencore-Aktien am Freitag zeitweise um 2,91 Prozent auf 4,29 Pfund an.

Baar (awp)