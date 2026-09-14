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14.09.2026 06:37:00
Glenalta Foods präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Glenalta Foods gab am 11.09.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0.47 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.720 EUR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 471.3 Millionen EUR umgesetzt, gegenüber 465.6 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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