GlaxoSmithKline präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

GlaxoSmithKline lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 388.04 ARS. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 447.03 ARS je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 16.98 Prozent auf 17’914.13 Milliarden ARS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 15’313.65 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch