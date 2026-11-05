GlaxoSmithKline Pharmaceuticals stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 03.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurden 19.83 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 15.20 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 11.84 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 20.78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9.80 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch