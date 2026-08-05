GlaxoSmithKline Pharmaceuticals stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

GlaxoSmithKline Pharmaceuticals gab am 03.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 14.00 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte GlaxoSmithKline Pharmaceuticals 12.10 INR je Aktie eingenommen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 9.38 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 16.55 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte GlaxoSmithKline Pharmaceuticals einen Umsatz von 8.05 Milliarden INR eingefahren.

Für das Quartal hatten Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 13.97 INR gerechnet. Der Umsatz wurde zuvor auf 9.24 Milliarden INR geschätzt.

Redaktion finanzen.ch