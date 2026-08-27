GlaxoSmith XD: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

GlaxoSmith XD hat am 25.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6.19 PKR, nach 6.50 PKR im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat GlaxoSmith XD in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1.56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 14.49 Milliarden PKR im Vergleich zu 14.72 Milliarden PKR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch