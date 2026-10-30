Glaukos: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Glaukos hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0.03 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0.280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 211.0 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 58.03 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 133.5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch